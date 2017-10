Ostalb | Donnerstag, 12. Oktober 2017 Donnerstag, 12. Oktober 2017

Ende der Baumaßnahmen in der Zimmerbergmühle

Galerie (1 Bild)

fa

Der Kreisjugendring (KJR) hat nach einem An– und Umbau offiziell die neuen Räume im Hauptgebäude in der Zimmerbergmühle in Betrieb genommen. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer, Betreuer und Gäste waren dazu gekommen.

20

120

000

Das Freizeithaus des KJR in der Zimmerbergmühle ist noch attraktiver geworden. Ein zweiter Seminarraum fürPersonen ist unterm Dach des Hauptgebäudes ausgebaut worden. Auch zwei neue Zimmer mit Nasszellen für Lehrer, Betreuer oder Seminarleiter sind ausgebaut worden. RundEuro sind dafür vom Landkreis investiert worden. Was die Gäste der Einweihung dazu sagten, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.