Kultur | Donnerstag, 12. Oktober 2017 Donnerstag, 12. Oktober 2017

Gmünder Literaturtage: Komisches und Kosmisches

Foto: rw

„Eindeutiger Versuch einer Verführung“, der Buchtitel könnte über der ganzen „wortReich“- Reihe stehen, die im November stattfindet. Es ist ein Versuch mit vielen Variationen, sicher ist sicher.

Man hat die Qual der Wahl bei den dritten „wortReich“-Literaturtagen: Kulturbürochef Ralph Häcker rechnet es vor,Veranstaltungen an elf Tagen, vom. bis. November, durchschnittlich anderthalb Lesungen und Theateraufführungen am Tag. Halbe Sachen sind indes nicht dabei, dafür Poetry Slam und ein Live-​Hörspiel. Und zwei geschlossene Veranstaltungen für die Schüler von Friedens– und Eichenrainschule. Veranstalter ist der Runde Tisch Literatur, dessen Mitglieder das Programm in der Uhrenstube vorstellten. Mehr in der RZ vom. Oktober.