Haben und Teilen: Sozialkritisches Musical in Heubach aufgeführt

Alle, die das Kindermusical von Kurt Enßle in der Heubach St. Ulrich-​Kirche gesehen oder dabei mitgewirkt haben, werden künftig Bananen, Konservendosen und so manchen Luxusartikel mit ganz anderen Augen sehen. Sie werden daran denken, dass der Wohlstand hier sehr oft auf Kosten von Menschen in der Dritten Welt geht.

Ungeachtet der gewaltigen Entfernungen gibt es eine direkte Verbindung der Kinder in Deutschland mit Kindern in Indien, Afrika, Brasilien und vielen anderen Ländern: Die Verbindung besteht in Form jener Produkte, die von dort importiert oder mit Rohstoffen aus der Dritten Welt hergestellt werden. Wie der Unterstufenchor des Rosenstein-​Gymnasiums und der Cappella-​Chor der Gmünder Augustinuskirche das Thema inszenierte