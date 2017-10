Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 12. Oktober 2017 Donnerstag, 12. Oktober 2017

Kirchweihmarkt: Feuchtfröhlicher Auftakt mit sonnigen Aussichten

Fotos: hs

Die Einkaufs– und Erlebnisstadt Schwäbisch Gmünd steht bis kommenden, verkaufsoffenen Sonntag wieder ganz im Zeichen des Kirchweihmarktes.

Die Vorfreude auf das kunterbunte und vielfältige Markttreiben ist wieder groß. Das zeigte sich bereits am Donnerstag, als trotz eines zunächst trüben und feuchten Auftakts die Menschen gutgelaunt in die Innenstadt strömten, darunter auch viele Familien. Denn: Obwohl der Vergnügungspark zum Kirchweihmarkt für dieses Jahr abgeblasen wurde, stehen im Krämermarkt einige kleinere Fahrgeschäfte bereit. Noch eine Attraktion: Am Sonntag wird zusätzlich zum Kirchweihmark in der Innenstadt auch noch der Tag der Kulturen gefeiert. Dazu gibt’s auch extrem sonnige Aussichten der Wetterfrösche.