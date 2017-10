Ostalb | Donnerstag, 12. Oktober 2017 Donnerstag, 12. Oktober 2017

Kunstprojekt in den Prodi-​Werkstätten

Galerie (1 Bild)

ks

Es ist mittlerweile das vierte Kunstprojekt in den Prodi-​Werkstätten, das die Waldstetter Wäschgölten mit Unterstützung der Kreissparkasse organisieren und finanzieren. Jetzt fiel der Startschuss für acht Nachmittage à vier Stunden unter dem Thema „Masken“.

Helmut Herkle vom Fasnachtsverein Waldstetter Wäschgölten, von Anfang an federführend in der Zusammenarbeit mit der Stiftung Haus Lindenhof, begrüßte neben den neun Teilnehmern aus den Prodi-​Werkstätten und dem Haus Lindenhof den Kunstpädagogen Uwe Feuersänger, der das Projekt zum vierten Mal begleitet, Bürgermeister Michael Rembold und Prodi-​Leiter Wolfgang Polzer. Er betonte seine Freude über das Zustandekommen des Projektes und bedankte sich bei Uwe Feuersänger, Wolfgang Polzer und der Kreissparkasse für die Zusammenarbeit. Merh dazu lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.