Ostalb | Donnerstag, 12. Oktober 2017 Donnerstag, 12. Oktober 2017

Probentag zum Luther-​Musical in Lorch

Galerie (2 Bilder)

ms

Mit dem Beginn des Jubiläumsmonats zur Reformation häufen sich die Veranstaltungen rund um Martin Luther und seine Thesen. Die Lorcher Kantorin Verena Rothaupt hat mit dem Singspiel „Martin Luthers Kinder. Eine Woche bei Familie Luther“ ein Stück geschaffen, das auch den Jüngsten den Weg zum Reformator ebnet.

30

„Eins, zwei, drei, pscht. Eins, zwei, drei, pscht“ demonstrierte Kantorin Verena Rothaupt am Probentag zum Luthermusical im Gemeindehaus. Dreimal klopfte sie auf eine kleine Trommel, beim vierten Schlag hob sie den Finger vor die Lippen. Und knappKinder machten fleißig mit. Mehr zum Kindermusical-​Projekt lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag