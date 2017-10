Sport | Donnerstag, 12. Oktober 2017 Donnerstag, 12. Oktober 2017

Stadtwerke-​Fußballtag mit 25 Schülerinnen und Schülern der Scheuelbergschule Bargau

Galerie (3 Bilder)

Fotos: edk

25 Dritt– und Viertklässler der Bargauer Scheuelbergschule sind in den Genuss gekommen, beim fünften von in diesem Jahr sechs stattfindenden Stadtwerke-​Fußballtagen im Fokus zu stehen. Die beiden Trainer aus der Jugend des Bundesligisten VfB Stuttgart, Sasa Janic und Moritz Pfeifer, sorgten einmal mehr für einen unvergesslichen Tag.

25

13

Bereits zum dritten Mal machte der Fußballtag der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd und des Vereins „Aktion Fußballtag“ von Christine und Jo Eller in Bargau Station. Und für dieKinder aus den Klassen drei und vier der Scheuelbergschule waren sozusagen aller guten Dinge drei. Denn erstmals waren Trainer aus der Landeshauptstadt zu Gast unterm Scheuelberg. „Die tollen Trainer sind immer ein besonderer Anreiz“, erzählt Lehrerin Barbara Duschek. „Dass sie nun sogar noch vom VfB Stuttgart sind, macht diesen Tag gleich noch reizvoller“, so Duschek weiter, die ein Lied davon singen kann, wie gespannt die Bargauer Schülerinnen und Schüler im Vorfeld auf den Fußballtag gewartet hatten. „Da haben alle schon die ganze Woche drauf hingefiebert. Die Vorfreude war riesengroß.“Dementsprechend kannte dann die Begeisterung der strahlenden Teilnehmer, unter denen sich auch sechs Mädchen befanden, keine Grenzen. Und das schon zum Auftakt, als Aimee Fischer von den Stadtwerken Schwäbisch Gmünd vor den ersten Ballkontakten jedem Kind einen Fußball und ein T-​Shirt überreichte.Mehr in der RZ am. Oktober.