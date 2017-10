Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 12. Oktober 2017 Donnerstag, 12. Oktober 2017

Vorfreude: Neunte Patchwork-​Quilt-​Ausstellung steht bevor

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Allein ein Blick ins Gästebuch zeigt: Die Kapitelsquilter sorgen mit ihren Ausstellungen für Begeisterung. Vom 3 . bis zum 6 . November findet bereits die neunte Patchwork-​Quilt-​Ausstellung statt; wie immer mit einer Verlosungsaktion.

20

1999

FastJahre ist es her, seit sich im Kapitelshaus am Münsterplatz erstmals einige Patchwork– und Quilt-​begeisterte Frauen trafen. Damals, im August, gaben sie sich den Namen, unter dem sie heute weit über die Stauferstadt hinaus bekannt sind: Kapitelsquilter. Bekannt auch deshalb, weil die Ausstellungen, die sie regelmäßig veranstalten, immer wieder aufs Neue in Bann ziehen. Was die Besucher der neunten Ausstellung erwartet, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.