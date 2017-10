Sport | Freitag, 13. Oktober 2017 Freitag, 13. Oktober 2017

Anna Rupprecht ist in der Anlaufspur zurück

Galerie (1 Bild)

Foto: Klaiber

Den Tag im Dezember des vergangenen Jahres wird Anna Rupprecht nicht mehr vergessen. Und dennoch hat sich die junge Gmünderin niemals durch die Schwere ihrer Verletzung aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Denn sie wusste: „Ich komme zurück!“

20

60

14

Am Donnerstag war es soweit. Die-​Jährige ging erstmals wieder in die Anlaufspur – und machte ihre ersten Sprünge in Berchtesgaden. Ein wenig dürfte es sich angefühlt haben wie die Gehversuche eines kleinen Kindes, als Anna Rupprecht die ersten Sprünge am Donnerstag machte.Zehn Monate musste sie auf den Adrenalinkick verzichten, konnte ihrem Sport nicht nachgehen. Vor allem der Kreuzbandriss ließ ein früheres Comeback nicht zu. „Ja, es war schon einiges kaputt gegangen. Aber das ist jetzt vorbei! Ich schaue nur noch nach vorne.“Die Gmünderin erzählt: „Es war ein merkwürdiges, aber auch tolles Gefühl, endlich wieder auf einer Schanze zu stehen.“ Und auch wenn sie normalerweise die kleinen Anlagen nicht so sehr mag, ließ sie sich überzeugen und machte ihre ersten Sprünge von einer-​Meter-​Schanze in Berchtesgaden.Mehr in der RZ am. Oktober.