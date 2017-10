Ostalb | Freitag, 13. Oktober 2017 Freitag, 13. Oktober 2017

Johannes Schurr möchte Spraitbacher Bürgermeister werden

Foto: pr

Am Sonntag, 10 . Dezember, findet in Spraitbach die Bürgermeisterwahl statt. Als erster Kandidat hat nun Johannes Schurr aus Spraitbach bekanntgegeben, bei der Wahl anzutreten.

„Die Idee und das Interesse am Amt des Bürgermeisters lebt schon seit langer Zeit in mir“, erklärt er. Er trete in seiner Heimatgemeinde an, um sich für das Wohl der Gemeinschaft zu engagieren. Warum er sich auch als Fachfremder Chancen erhofft und was er bisher beruflich gemacht hat, das steht in der Freitagausgabe der Rems-​Zeitung.