Schwäbisch Gmünd | Freitag, 13. Oktober 2017 Freitag, 13. Oktober 2017

RZ-​Reportage: Wie Türsteher in Clubs und Bars arbeiten

Männer so breit wie Kleiderschränke und mit grimmigem Blick – so stellt man sich landläufig Türsteher in Clubs vor. Die Realität sieht meistens anders aus, denn statt die Fäuste fliegen zu lassen, setzen die Gmünder „Wächter der Nacht“ in erster Linie auf Deeskalation mit Worten. Die RZ begleitete sie bei der Nachtschicht.

Dass die vorwiegend jüngeren Männer freundlich sind, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie die Oberhand behalten, wenn es wirklich einmal hart auf hart geht. Fast alle sind trainierte Kampfsportler, die nicht nur sich selbst verteidigen können, sondern auch unschuldige Opfer vor Gewalt schützen. Denn manche Besucher kommen nur zu einer Veranstaltung, um Streit zu suchen und sich zu prügeln. Die Zeiten sind härter geworden, so dass es ohne den Einsatz von privatem Sicherheitspersonal nicht mehr möglich ist, bestimmte Arten von Veranstaltungen durchzuführen. Wie die Security-​Leute in Gmünder Clubs und Bars arbeitet, steht am. Oktober in der Rems-​Zeitung!