Rems-Murr | Freitag, 13. Oktober 2017 Freitag, 13. Oktober 2017

Sozialer Wohnungsbau in Alfdorf geplant

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Vergisst man in Alfdorf den Wohnraum für die alteingesessene Bevölkerung? Diese Behauptung wurde in der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit dem Bau einer Flüchtlingsunterkunft im Ortskern laut. Bei genauem Hinsehen erweist sich der Vorwurf als falsch, denn es laufen derzeit mehrere Projekt in Sachen sozialer Wohnungsbau.

14

Auf den ersten Blick sieht man in einer Gemeinde vor allem die großen Wohnungsbauprojekte am Ortsrand. Dort, wo auf der grünen Wiese Platz für die Wünsche der Häuslebauer geschaffen wird. Parallel dazu sei es dem Gemeinderat aber ein wichtiges Anliegen, den klassischen Geschosswohnungsbau nicht außer Acht zu lassen, betont Bürgermeister Michael Segan. „Wir verhandeln derzeit sowohl mit Grundstückseigentümern als auch mit Bauträgern über mehrere Projekte des sozialen Wohnungsbaus“, versicherte der Schultes. Wie sich die Gemeinde das vorstellt und warum nicht nur der Hauptort wichtig ist, steht in der Rems-​Zeitung vom. Oktober.