Ostalb | Freitag, 13. Oktober 2017

Steuereinnahmen der Kommunen steigen

Grafik: RZ

Die IHK Ostwürttemberg hat die Haushaltspläne der Großen Kreisstädte Aalen, Ellwangen, Giengen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd analysiert. Ergebnis ist, dass sich die Kommunen über deutlich steigende und hohe Gesamtsteuererträge freuen können.

In vielen Städten nehmen aber auch die Ausgaben zu, z. B. für Personalaufwendungen, Transferaufwendungen aus Gewerbesteuer-​, Kreis und Finanzausgleichsumlagen sowie Sach-​, Dienstleistungs– und Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung. Die Zinsaufwendungen sind in allen fünf Kommunen rückläufig, zum Teil sehr deutlich, was auch dem niedrigen Zinsniveau geschuldet ist.“ Ausführlicher Bericht am Samstag in der Rems-​Zeitung.