Schwäbisch Gmünd | Samstag, 14. Oktober 2017 Samstag, 14. Oktober 2017

4 . Deinbacher Apfeltag bei schönstem Wetter

Fotos: Gerhard Nesper

Die Ortsgemeinschaft Großdeinbach e.V. und der Dorfladen veranstalteten am Samstag mit Unterstützung der Ortsverwaltung, der Feuerwehr und der Kirchengemeinden auf dem Vorplatz des Dorfladens den vierten Deinbacher Apfeltag.

Während man in den vergangenen Jahren mit Hilfe einer mobilen Mostpresse aus etwa 2 bis 3 Tonnen Äpfeln Most herstellte, der dann gegen Spenden ausgeschenkt oder über den Dorfladen und ortsansässige Gaststätten verkauft wurde, reichte es in diesem Jahr infolge der schlechten Ernte lediglich zu einer kleinen Handpresse. Damit wurden von den Kindern die selbst mitgebrachten Äpfel zunächst klein geschnitten und dann durch die Presse gekurbelt. So ein selbst hergestellter Apfelsaft schmeckte dann natürlich besonders gut. Den zahlreichen Besuchern, insbesondere Alteingesessene und junge Familien mit Kindern, wurden Rote und Thüringer vom Grill, von Pfarrer Markus Schönfeld selbst gebackene Waffeln, sowie Spezialitäten aus dem Dorfladen wie Apfelkuchen und Käsehäppchen angeboten. Zum jungen Most wurde dann natürlich auch frischer Zwiebelkuchen serviert.Was sonst noch geboten wurde, steht in der Montagsausgabe der Remszeitung.