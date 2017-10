Kultur | Samstag, 14. Oktober 2017 Samstag, 14. Oktober 2017

Roman-​Autorin Daniela Engist stammt aus Ruppertshofen

Warum gibt jemand eine erfolgreiche Karriere und einen gut bezahlten Job auf, um Schriftstellerin zu werden? Daniela Engist, die zur Zeit auf der Frankfurter Buchmesse ihren ersten Roman präsentiert, hat Antworten darauf. Denn genau das hat sie getan!

Daniela Engist geb. Berroth ist in Ruppertshofen aufgewachsen und hat am Parler-​Gymnasium Abitur gemacht sowie ihr Studium der Germanistik, Anglistik und Musikwissenschaft in Freiburg mit Auszeichnung abgeschlossen. Ihre Doktor-​Arbeit wurde mit der Bestnote „summa cum laude" bewertet. Während ihrer-​jährigen Tätigkeit als PR-​Managerin gehörte Schreiben ebenfalls zum Alltag. „Ich habe immer viel und gerne gelesen – und Gebrauchstexte geschrieben!", sagt Daniela Engist, die ursprünglich Journalistin werden wollte. Im Laufe der Zeit reifte aber der Wunsch, einen Roman zu schreiben. „Und wenn ich etwas mache, dann richtig!"