Schwäbisch Gmünd | Samstag, 14. Oktober 2017 Samstag, 14. Oktober 2017

Tag der offenen Tür im Franziskaner

Mit einer beeindruckenden Vielfalt präsentierte sich der Franziskaner am Samstag bei einem Tag der offenen Tür. Nur selten bietet sich die Gelegenheit so hautnah hinter die Kulissen zu schauen. Darum nutzten viele Menschen den Tag für einen Bummel durch das Haus der kirchlichen Dienste.

Eine bunte Mischung bot sich im und um den Franziskaner am Samstag in zweierlei Hinsicht: DieGruppierungen und Institutionen, die sich am Tag der offenen Tür beteiligten hatten einen ganzen Strauß an Angeboten für die Besucher vorbereitet, und die Besucher kamen aus allen Bevölkerungsgruppen. Mehr von den Angeboten im Franziskaner lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.