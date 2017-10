Blaulicht | Sonntag, 15. Oktober 2017 Sonntag, 15. Oktober 2017

Göggingen: Zwei Leichtverletzte beim Überholen

Galerie (1 Bild)

Foto: rz

Bei einem Unfall am Samstag zwischen Eschach und Göggingen wurden zwei Personen leicht verletzt. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 13 000 Euro.

12

40

47

1157

79

60

28

Am Samstag gegenUhr fuhr einJahre alter Pkw-​Lenker auf der Lvon Eschach kommend in Richtung Göggingen. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte er eine, vor ihm fahrendeJahre alte Lenkerin in ihrem Opel, obwohl er den Straßenverlauf nicht einsehen konnte. Er prallte deshalb mit einer entgegenkommendenJahre alten Pkw-​Lenkerin zusammen. Ein nachfolgenderJahre alter Lenker eines weiteren Pkws konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte auch noch auf das Fahrzeug des Unfallverursachers. Der dürfte die nächsten Wochen zu Fuß unterwegs sein. Außerdem erwartet ihn eine empfindliche Geldstrafe.