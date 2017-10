Ostalb | Sonntag, 15. Oktober 2017 Sonntag, 15. Oktober 2017

Lautern: Drittes Grombierafeschd

Galerie (5 Bilder)

Fotos: Karin Abele

Richtig fleißig waren wieder die Mitglieder des Heimat– und Geschichtsvereins in Lautern. 80 Kilogramm Grombiera (Kartoffeln) wurden verarbeitet zu Kartoffelsalat, Bratkartoffeln, Grombieraschnitz und Kartoffelchips.

90

Ordentlicher Aufwand wurde für das dritte „Grombierafeschd“ in der Lauterner Gemeindehalle getrieben: AusEiern wurden hausgemachte Spätzle gemacht. Denn die gehören bekanntlich neben den Kartoffeln in einen „Gaisburger Marsch“. Viele kamen wieder extra, um Toni’s Kutteln an deftigen Bratkartoffeln zu genießen. Aber auch der schwäbische Salat von der heimischen Kartoffel mit feinem selbst gemachtem Schweinebraten hatte wieder seine Anhänger. Was es sonst noch so an Programm und Kulinarischem gab, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.