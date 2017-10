Ostalb | Sonntag, 15. Oktober 2017 Sonntag, 15. Oktober 2017

Spraitbach: 25 Jahre Seniorengemeinschaft

Fotos: Miriam Siegfried

Seit 25 Jahren setzt sich die Seniorengemeinschaft Spraitbach für die Interessen und die Freizeitgestaltung der örtlichen Senioren ein. Zum Jubiläum wurde mit vielen Gästen und einigen Gründungsmitgliedern, allen voran dem Initiator und damaligen Bürgermeister Walter Zepf, in der Kulturhalle ein fröhliches Fest gefeiert.

Im Januarfand die erste Gründungsversammlung statt, am. Novemberwurde die erste amtlich gültige Satzung unterschrieben und im Märzwurde der Verein dann anerkannt und ins Vereinsregister eingetragen. Somit war das „Seniorenzentrum Spraitbach e.V.“ aus der Taufe gehoben. Natürlich gab es bei so einem Jubiläum auch viele Ehrungen für langjährige Treue zum Verein. Wer alles ausgezeichnet wurde, ist in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen.