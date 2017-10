Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 15. Oktober 2017 Sonntag, 15. Oktober 2017

Weißwurstfrühstück und Ponyreiten beim Oktoberfest

Fotos: Gerhard Nesper

Auf der Anlage des Reit– und Fahrvereins Schwäbisch Gmünd e.V. in der Gmünder Weststadt feierte man am Sonntag zum ersten Mal das Oktoberfest. Zum Frühschoppen mit frischen Weißwürsten, süßem Senf, Brezeln und Bier vom Fass war die Bevölkerung eingeladen, sich auch über den Verein und seine vielfältigen Angebote zu informieren.

Auf der großzügigen Reitanlage, auf der das ganze Jahr über Reiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Dressur– und Springausbildung, Voltigieren, geführte Ausritte, Ferienreitkurse und Turniere stattfinden und Pferdebesitzer ihre Tiere in Pensionsboxen mit Vollversorgung unterbringen können, war am Sonntag Spaß und Unterhaltung angesagt.Mehr darüber in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.