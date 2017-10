Ostalb | Sonntag, 15. Oktober 2017 Sonntag, 15. Oktober 2017

„Wilder Westen“ beim Herbstball in Wißgoldingen

Fotos: gbr

„Tanzkreis Wißgoldingen“ – das klingt ja ein bisschen nach Ringelreihen auf dem Dorfplatz. Doch das Gegenteil ist der Fall! Dieser stetig wachsende Verein mit Mitglieder aus dem gesamten Gmünder Raum verwandelt eine ganz normale Turnhalle in einen Ballsaal und präsentiert dort eine großartige Show von urbanem Format.

Das wie gewohnt bis zum Ballabend zur Geheimsache erklärte Motto lautete„Western Classic Movies“ und entführte das Publikum zu einem temporeichen „Ausritte“ in den Wilden Westen. Man begegnete dort nicht nur dem legendären US-​Marshall Wyatt Earp, sondern auch der Südstaaten-​Kavallerie in einer gekonnten Mischung aus militärischem Exerzieren und Paartanz. Die FamilienCartwright aus der Serie „Bonanza“und die „Glorreichen Sieben“ präsentierten sich eben so wenig schießwütig, sondern ersetzten den schnellen Griff zum Revolver durch flotte Tanzschritte. Der Hauch der fernen weiten Welt prägte auch andere Programmpunkte. Wie die Veranstaltung war steht aktuell in der Rems-​Zeitung vom. Oktober!