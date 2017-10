Sport | Montag, 16. Oktober 2017 Montag, 16. Oktober 2017

Kasim Gashi kämpft am Samstag in der Göppinger Stadthalle

Vor zwölf Wochen gewann Kasim Gashi seinen Heimkampf. Am kommenden Samstag soll der nächste Sieg folgen, um im Ranking des BDB unter die Top Fünf zu kommen und ein Anwärter auf den deutschen Meistertitel zu sein. Am Samstag, ab 19 Uhr, wird Kasim Gashi in der Stadthalle Göppingen boxen.

Es ist ein Wertungkampf der Profis im Verband des BDB über sechs Runden à drei Minuten. Der Gegner steht noch nicht fest. Entweder kämpft der Heubacher Kasim Gashi gegen Jiri Jaros oder Adnan Zilic, die beide aus Serbien stammen. „Es entscheidet sich noch diese Woche, welcher Boxer mehr Punkte hat. Mir ist aber egal, gegen wen ich boxe. Ich will gewinnen, um nächstes Jahr um den deutschen Meistertitel kämpfen zu dürfen“, sagt Kasim Gashi. Mittlerweile hat sich der-​jährige Heubacher in die Topdes BDB (Bund Deutscher Berufsboxer) vorgearbeitet. „Ein Rückkampf gegen Nsingi ist mein großes Ziel. Es kann aber sein, dass er aufhört und dann würde dieser internationale DM-​Titel definitiv frei werden. Ich möchte dann im Ranking soweit sein, um diesen Titel erreichen zu können“, berichtet Gashi.Mehr in der RZ am. Oktober.