Montag, 16. Oktober 2017

Osterbrunnen: Es wird bereits eifrig gemalt

Es ist wie bei jedem großen Projekt: Ehe die Präsentation bevorsteht, sind unzählige Arbeitsschritte notwendig. So ist es auch beim Schechinger Osterbrunnen, der jedes Jahr aufs neue Hunderte von Besuchern begeistert. In fünf Monaten ist es wieder soweit; die Arbeiten beginnen bereits jetzt.

Die fleißigen Damen des Osterbrunnen-​Teams könnten es sich einfach machen und die einzelnen Eier mit einem Spieß aus Plastik versehen. Stattdessen machen sie sich jedes Jahr die Mühe, die bemalten Eier auf Schaschlikspieße zu setzen, die jeweils mit einer Perle beklebt wurden. Arbeit, die jede Menge Zeit kostet. Und das jedes Jahr aufs Neue. Denn viele Spieße können, marode geworden, nach wenigen Jahren nicht mehr genutzt werden. Was sonst noch alles zur Vorbereitung gehört und warum es den Frauen so wichtig ist, jedes Jahr dabei zu sein, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.