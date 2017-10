Ostalb | Dienstag, 17. Oktober 2017 Dienstag, 17. Oktober 2017

13 . Frauenfrühstück in Eschach

Fotos: dw

Mit dem gemeinsam gesungenen „Danke für diesen guten Morgen“ begann für fast einhundert Eschacher Landfrauen das 13 . Frauenfrühstück im Gymnastikraum der Eschacher Gemeindehalle.

Viele bekannte, aber auch neue Gesichter freuten sich über die herbstliche Dekoration von Birgit Klose als Einstimmung auf einen entspannten Vormittag. Wieder einmal hatte Gisela Kunz ihr Organisationstalent bewiesen und alles eingekauft, was auf einen schönen Frühstückstisch gehört, dabei hat sie mengenmäßig ein gutes Gespür bewiesen. Als absoluter Höhepunkt stellte sich der Vortrag von Referentin Inge Grein-​Feil heraus, die mit dem Thema „Benütze öfter dein Gehirn, sonst tun es andere“ schlagfertig und humorvoll zum Mit– und Nachdenken anregte. Mehr in der Rems-​Zeitung am Mittwoch.