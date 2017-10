Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 17. Oktober 2017 Dienstag, 17. Oktober 2017

Gmünder PH: „Wir werden die Welt positiv verändern“

„Mit Sprache zur Fachkompetenz“ Unter dieser Überschrift hat die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd am Dienstagabend ein neues Projekt gestartet.

Namens der Stadt Schwäbisch Gmünd, in der zwischenzeitlichNationen, mithin auch fast so viele Muttersprachen vertreten sind, zeigte sich Bürgermeister Dr. Joachim Bläse begeistert angesichts des Projekts, das letztendlich sozialer Gerechtigkeit und der Chancengleichheit diene. „Wir werden die Welt positiv verändern“, rief Bläse vor allem unter dem Beifall der Studenten aus, die unmittelbar beteiligt sind. Es gibt viele Partner des Projekts, das unter der Leitung von Professorin Dr. Nazli Hodaie steht. Mehr dazu am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.vertreten sind