Kultur | Dienstag, 17. Oktober 2017 Dienstag, 17. Oktober 2017

„Hannes und der Bürgermeister“ im Stadtgarten

Galerie (1 Bild)

Foto: msi

Seit Wochen waren die zwei Gastspiele des Kult-​Duos ausverkauft. Kein Wunder, wer zu Hannes und dem Bürgermeister geht weiß, dass schwäbische Sketch-​Kunst auf hohem Niveau auf ihn wartet.

Und so wurden die Lachmuskeln strapaziert, Bäuche gehalten und Tränen gelacht.Die Kulisse auf der Bühne ist regelmäßigen Zuschauern vertraut: Ein großer, alter Schreibtisch, darauf ein Wählscheibentelefon und ein Stempelset. Hinter dem Tisch der Bürgermeister, auf dem Besucherstuhl der Amtsbote Hannes. Doch der vertraute Aufbau ist im neuen Programm „Jetzt wird’s Dag!“ in Gefahr. Neue Möbel sollen ins Rathaus, den Schreibtisch konnte Hannes aufgrund der „hochprozentig bedeutenden Unterlagen“ noch retten, die Stühle werden ausgetauscht. Mehr in der RZ vom. Oktober.