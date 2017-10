Sport | Dienstag, 17. Oktober 2017 Dienstag, 17. Oktober 2017

Hockey, Verbandsliga: FCN verliert Anschluss an die Spitze

Foto: pr

Es war das erwartete Spitzenspiel zweier offensiv eingestellten Mannschaften. Jedoch mit dem besseren Ende für die Heilbronner, die mit 6 : 4 gegen den FC Normannia Gmünd gewannen.

Den besseren Start hatten die Normannen, die gleich in den ersten Minuten durch zwei Großchancen hätten in Führung gehen können. Doch mit der ersten kurzen Ecke gingen die Gäste in der zwölften Minute in Führung und legten mit einem schönen Angriff zwei Minuten später nochmals nach. In der Phase lief wenig zusammen, Heilbronn erhöhte sogar mit einer Kopie der ersten kurzen Ecke auf.). Das Spiel schien gelaufen. Doch Gmünd kam zurück durch einen Doppelschlag von Tom Bongers, erst mit einem satten Schuss aus der Kurzdistanz und drei Minuten später mit einem Schlenzball mit der Rückhand ins Tor, nachdem er den Torwart ausgetrickst hat. Der Ausgleich schien zum Greifen nah, doch kurz vor der Pause schob Heilbronn wieder zumein. Der Linksaußen umspielte die halbe Abwehr und legte mustergültig quer. Aus fünf Chancen machten die Heilbronner vier Tore, offensiv ein klasse Team.