Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 17. Oktober 2017

Pfarrer Sigel geht von der Brücke

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Am Sonntag, 22 . Oktober, feiert die Weststadtgemeinde Brücke den Abschied von Pfarrer Karl-​Herrmann Sigel mit Gottesdienst ( 10 . 15 Uhr), Erinnerungen, gemeinsamem Essen, Kaffee und Kuchen und jeder Menge Zeit für persönliche Gespräche.

Der Gottesdienst wird noch einmal von Karl-​Herrmann Sigel gehalten. Er wird gegen Ende von der Dekanin Ursula Richter entpflichtet. Sie wird dann den Segen sprechen. Der Konzertpianist Michael Nuber wird den Gottesdienst mit mehreren Werken von Bach und Brahms musikalisch begleiten.Als Erinnerung an die vielen gemeinsamen Literarischen Konzerte gibt es eine neue CD mit Musik und Texten zum Jahreswechsel (gespielt von Michael Nuber) und eigenen Texten von Karl-​Herrmann Sigel (Live-​Aufnahme am. Dezemberin der Brücke). Diese CD kann man bestellen bei Michael Nuber (/​) oder mail@michael​-nuber​.de oder nach dem Gottesdienst kaufen. Der Erlös dieser CD kommt dem Gemeindeverein Brücke zugute. Mehr darüber in der Rems-​Zeitung am Mittwoch.