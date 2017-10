Sport | Mittwoch, 18. Oktober 2017 Mittwoch, 18. Oktober 2017

Alb-​Marathon: Ein Trio mit unterschiedlichen Zielen

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Paul Tezlaw aus Alfdorf, Monika Schneider aus Wißgoldingen und Johannes Großkopf aus Bettringen haben eine Sache gemeinsam: Alle werden beim 27 . Alb-​Marathon am Samstag mitmachen.

18

2007

50

2007

4

47

4

07

50

19

Zwei Mal in der Woche ging der Alfdorfer Paul Tezlaw als-​Jähriger laufen, ehe erbeschloss, seinen ersten Marathon zu bestreiten. „Wenn man gerne läuft, ist die Distanz überKilometer die Königsdisziplin. Bei den langen Märschen als Bundeswehrsoldat kam mir dann die Idee, mich auf einen Marathon vorzubereiten.habe ich dann fünf Wochen lang trainiert und in Herbrechtingen meinen ersten Marathon gemeistert, wobei ich die letzten zehn Kilometer mehr gekrochen bin“, erzählt Paul Tezlaw, der am Samstag seinen fünften Alb-​Marathon bestreitet. „Bei meinem ersten Alb-​Marathon bin ich in ungefährStunden ins Ziel gekommen und vor drei Jahren benötigte ichStunden, jedoch ohne eine gezielte Vorbereitung auf die drei Kaiserberge“, sagt Tezlaw, der am kommenden Samstag die-​Kilometer-​Strecke unter vier Stunden absolvieren möchte.„Ich hatte vor zwei Monaten in Saarbrücken einen gelungenen Testlauf und fühle mich gut. Das Besondere beim Alb-​Marathon sind die drei Kaiserberge Rechberg, Hohenstaufen und Stuifen, da hier viele Höhenmeter auf wenigen Kilometern zu bewältigen sind. Auch die Landschaft ist ein besonderer Anreiz, um hier mitzumachen“, erklärt Paul Tezlaw, der für die DJK Gmünd startet. Mehr dazu in der RZ vom. Oktober.