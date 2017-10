Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 18. Oktober 2017 Mittwoch, 18. Oktober 2017

Barmer legt Geschäftsbericht vor

Insgesamt zufrieden zeigte sich der Vorstandsvorsitzende der Barmer, Professor Dr. Christoph Straub, mit dem Ergebnis des vergangenen Jahres. Er erläuterte im Barmer Verwaltungszentrum in Schwäbisch Gmünd den Geschäftsbericht des Jahres 2016 .

Als Bekenntnis zur Stadt Schwäbisch Gmünd sieht Barmer-​Bereichsvorstand Alexander Stütz nicht nur das Engagement des Unternehmens im kulturellen und sportlichen Bereich. Auch die Tatsche, dass – wegen einer bestehenden massiven Parkplatznot in der Gottlieb-​Daimler-​Straße — Interesse an einem nahen Grundstück, das der Stadt gehört, bestehe, sei ein solches Bekenntnis. Mehr Inforamtionen dazu gibt es am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.