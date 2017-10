Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 18. Oktober 2017 Mittwoch, 18. Oktober 2017

Hallenbad-​Neubau: OB Richard Arnold kündigt Bürgerentscheid an

Fotos: hs

Riesenandrang am Mittwochabend im Stadtgarten bei der Bürgerinfo zum Thema Hallenbad-​Neubaupläne an der Nepperbergstraße. OB Richard Arnold bescherte eine Überraschung.

Aufgrund des Umfangs und Bedeutung des Projekts unter Einbeziehung eines privaten Investors und Betreibers will das Stadtoberhaupt von sich aus einen Bürgerentscheid anstreben. Doch zunächst müssten die Ergebnisse eines europaweit auszuschreibenden Wettbewerbsverfahrens auf dem Tisch liegen. Dieses Verfahren soll noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden. Es wurde sehr kontrovers diskutiert. Kritiker hinterfragten das Vorhaben ökonomisch und ökologisch. Andererseits waren auch engagierte Plädoyers von Bürgern für diese erneute Attraktivitätssteigerung Gmünds zu hören. Ausführliches zur Bürgerversammlung am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.