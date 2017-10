Ostalb | Mittwoch, 18. Oktober 2017 Mittwoch, 18. Oktober 2017

„Johannes-​Treff“ am Rechbachweg

Fotos: gn

Der „Johannes-​Treff“, wie Bürgermeister Michael Rembold den neuen Treffpunkt im Seniorenheim St. Johannes bei der offiziellen Eröffnung bezeichnete, soll ein Ort der Begegnung werden. Das war schon das Ziel bei der Planung des Seniorenheims am Rechbachweg in Waldstetten.

Der Versuch, das sich im Haus befindliche Café zu einem Treffpunkt für die Bewohner und ihre Angehörigen sowie Waldstetter Bürger zu etablieren, wollte trotz mehrerer Versuche nicht richtig gelingen.Um das Ziel einer offenen Begegnungsstätte doch noch zu erreichen, wurde von der Gemeinde investiert und in Kooperation mit der Stiftung Haus Lindenhof entstanden freundlich möblierte Räumlichkeiten mit Getränke– und Snackautomaten. Ausführlicher Bericht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.