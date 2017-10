Ostalb | Mittwoch, 18. Oktober 2017 Mittwoch, 18. Oktober 2017

Kindergarten Don Bosco nach dem Bau

Galerie (2 Bilder)

edk

In Mutlangen ist ein Kinderparadies entstanden. Auch die Leiterin des Kindergartens Don Bosco, Iris Grausam, betont, dass sich die monatelang anstrengende Zeit während der Bauphase – diese begann im Februar 2016 – gelohnt habe.

Viel Platz für Kinder und Erzieherinnen, viel Sonnenlicht in allen Gruppenräumen und – was das wichtigste ist – viele glückliche Gesichter. Das ist, was einem Besuch im runderneuerten und erweiterten Kindergarten Don Bosco in Mutlangen als erstes ins Auge fällt. Was die Kindergartenleiterin von Tag der offenen Tür erzählt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.