Ostalb | Donnerstag, 19. Oktober 2017 Donnerstag, 19. Oktober 2017

Diskussionen über das Mutlantis

Galerie (1 Bild)

Foto: gmm

Die Diskussionen in Gmünd über den Bau eines neuen Hallen(Spaß)bades sind in vollem Gange. Jetzt muss sich auch die Gemeinde Mutlangen intensiv mit dem Thema Hallenbad, in diesem Fall „Mutlantis“, auseinandersetzen und lädt zu einer Bürgerinformationsveranstaltung am 26 . Oktober ins Forum ein.

Die Entscheidung in Gmünd könnte auch nicht zu unterschätzende Auswirkungen in Mutlangen haben. Ein entsprechendes Spaß-​Bad würde möglicherweise einen Teil der Badegäste aus Mutlangen abziehen. Das Fachplanungsbüro Fritz Planung aus Bad Urach wurde von der Gemeinde Mutlangen beauftragt, ein Gutachten über notwendige Sanierungsmaßnahmen und einen Sanierungsfahrplan für das Freizeitbad Mutlantis auszuarbeiten. Dieses Gutachten liegt nun vor und beziffert das Sanierungsvolumen auf rund vier Millionen Euro. Mehr in der Rems-​Zeitung am Freitag.