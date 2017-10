Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 19. Oktober 2017 Donnerstag, 19. Oktober 2017

Metalltag bei Fein

Wilhelm Emil Fein gründete im Jahr 1867 die Firma. 1895 erfand Fein das erste Elektrowerkzeug der Welt: die elektrische Handbohrmaschine. Heute, 150 Jahre nach der Gründung, ist C. & E. Fein – nach wie vor ein Familienbetrieb – ein Unternehmen mit Weltruf als Elektrowerkzeugmanufaktur.

Im Rahmen des-​jährigen Jubiläums bot Fein in Bargau einen Metalltag an, den auch Kunden und Partner nutzen konnten, um sich über Produktion, Vertrieb und Zukunftspläne und –visionen des Traditionsunternehmens zu informieren. Mehr dazu lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.