SG Bettringen: „Pimp your Redekunst“ mit Ernst Mantel

Galerie (1 Bild)

Foto: sgb

Bei der Sportgemeinde Bettringen hieß es mal wieder Bühne frei für bestes schwäbisches Kabarett. Ernst Mantels neues Programm „Improve your deutsch“ ist kabarettistisches Edutainment zu dem so wichtigen Thema richtiges Deutsch – falsches Deutsch.

Sein Publikum in der ausverkauften SG-​Halle war bestens gelaunt, und so legte Ernst Mantel auch gleich los in seiner unnachahmlichen, sprachlich und artikulatorisch perfekten Art mit einer Aneinanderreihung von überflüssigen Zitaten von Montesqieu über Oscar Wilde bis zu Heinrich Heine. Und das, obwohl er es mit Christian Morgenstern hält: Zitate sind Eis für die Stimmung. Der Vortrag endete mit Senecas weisem Spruch: Wie glücklich man am Lande war, merkt man erst, wenn das Schiff untergeht. Mehr über Mantels Sprach-​Spaziergang in der RZ vom. Oktober.