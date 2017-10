Schwäbisch Gmünd | Montag, 02. Oktober 2017 Montag, 02. Oktober 2017

Franziskaner: Katholisches „Kraftzentrum“ in Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: katk

Der „Franziskaner“ stellt sich heute als „Kraftzentrum“ der katholischen Kirche in Schwäbisch Gmünd dar und möchte zugleich ein offenes Haus sein: offen für Menschen mit Sorgen und Nöten und mit ihrer Suche nach Gemeinschaft und Orientierung.

Nach vielen Jahrhunderten des klösterlichen Lebens war das heutige katholische Gemeindezentrum zeitweise auch katholische Lehrerausbildungsstätte. Und heute, auf dieser langen Tradition aufbauend, wollen die hier angesiedelten Einrichtungen und Dienste ebenfalls auf dem Boden der christlichen Botschaft wirken und arbeiten.Entscheidend wird sein, welcher „Geist“ im Haus weht, ob es Gottes Geist ist, der Menschen verbindet, inspiriert und antreibt, die Botschaft des Glaubens neu zu sagen, so, dass sie für den Menschen von heute ansprechend ist und eine Bedeutung behält.Die Einrichtungen des Franziskaners haben eine komplett überarbeitete Hausbroschüre gedruckt. Auf jeder Seite wird eine Gruppierung vom Haus der kirchlichen Dienste mit ihren Aufgabengebiete und Leistungen vorgestellt. Zusätzlich werden jeweils die Ansprechpartner sowie die Öffnungszeiten genannt, sodass die Hausbroschüre als Verzeichnis genutzt werden kann. Am Samstag,. Oktober, gibt es einen „Tag der offenen Tür“ im Franziskaner. Die Türen werden zwischenundUhr geöffnet sein. Mehr in der RZ vom Mittwoch,. Oktober.