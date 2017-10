Schwäbisch Gmünd | Freitag, 20. Oktober 2017 Freitag, 20. Oktober 2017

Freibad Kleine Schweiz: Erstes Gmünder Freibad

Galerie (1 Bild)

Das Freibad Kleine Schweiz, eine Aufnahme von Karl Otto Lang, entstanden um das Jahr 1930.

Viele Gmünder kennen das einstige Freibad Kleine Schweiz nur aus Erzählungen. Fotos sind rar. Umso interessanter sind die Aufnahmen, die Oberbürgermeister Richard Arnold kürzlich entdeckt hat, als er Unterlagen zur geplanten Radwegverbindung zwischen Gmünd und Mutlangen unter die Lupe genommen hat.

Gerade auch die aktuellen Diskussionen um das geplante Freizeitbad wecken Erinnerungen bei Gmündern wie der Wirtin Luise Rothmer, die neben dem früheren Freibad aufgewachsen ist – im Traditionslokal Kleine Schweiz, das sie später von der Mutter übernahm. Zuvor, in jungen Jahren, hat sie Süßigkeiten verkauft. Am See. Eine ganze Generation von Gmündern habe dort das Schwimmen gelernt, erinnern sich die Rothmers heute noch an diese Zeit. Wie es zum Namen „Kleine Schweiz“ kam und warum der See auch im Winter gut genutzt wurde, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.