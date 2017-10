Schwäbisch Gmünd | Freitag, 20. Oktober 2017 Freitag, 20. Oktober 2017

Gmünd West: Immer noch Beschwerden wegen Gestanks

Die Bürgerinitiative Saubere Luft für Schwäbisch Gmünd anerkennt Bemühen und Dialogbereitschaft seitens der Firma Eurotech. Doch die weiterhin immer wieder auftretenden Geruchsbelästigungen blieben ein Problem.

Christoph Kraft, Sprecher der Bürgerinitiative, beschreibt gegenüber der Rems-​Zeitung, dass es trotz verschiedener Bemühungen der Firma Eurotech es immer noch deutliche Wahrnehmungen und Beschwerden von Bürgern gebe, die über periodisch auftretende Geruchsentwicklungen klagten. Der penetrante Industriegeruch wird auch seitens des Regierungspräsidiums dieser Firma an der Lorcher Straße zugeordnet. Von der Unternehmensleitung wurde aber auch schon darauf verwiesen, dass es in der Weststadt doch auch weitere Industrieansiedlungen gebe. Wie sich die Bürgerinitiative weiter engagieren will, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.