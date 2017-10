Ostalb | Freitag, 20. Oktober 2017 Freitag, 20. Oktober 2017

Mögglingen macht sich fein für Remstalgartenschau

Die Remstalgartenschau und die Mackilohalle standen im Fokus der Gemeinderatssitzung in Mögglingen. Vorgestellt wurden Projekte, welche die Schau überdauern.

Bahnhofsvorplatz, Remsaue, Steg am Postplatz und Motorikplatz – dafür gibt es konkrete Planungen und auch Konzepte, die die Gemeinde weiterverfolgen will. Wie der Bahnhofsvorplatz in Zukunft aussieht, erläuterte Ingenieur Manuel Luz, bevor der Gemeinderat den Baubeschluss auf Empfehlung des Gartenschau-​Ausschusses fasste. Bürgermeister Adrian Schlenker war am Dienstag im Regierungspräsidium, die Chancen einer Förderung würden dort „sehr positiv“ eingeschätzt. „Mögglingen soll sich schon am Bahnhof von seiner besten Seite zeigen“, sagte der Schultes. Aus dem Gremium verabschiedet wurde Eberhard Bär, derJahre lang Gemeinderat war. Seine Nachfolgerin ist Gabi Ebbinghaus. Mehr darüber in der RZ vom. Oktober.