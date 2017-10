Schwäbisch Gmünd | Freitag, 20. Oktober 2017 Freitag, 20. Oktober 2017

Rund 350 Schüler beim Berufsfindungstag

Foto: Eduard Kessler

Rund 350 Schülerinnen und Schüler der Gemeinschafts-​, Real– und Werkrealschulen aus dem Altkreis Schwäbisch Gmünd konnten sich beim Berufsfindungstag an der Gewerblichen Schule am Donnerstag über Berufe aus dem Handwerk informieren.

Nach einer Einführungsstunde erhielten die künftigen Auszubildenden in vielen Berufen – nach eigener Wahl – nähere Einblicke. Auch Ansätze für praktisches Arbeiten wurde angeboten. Die Metallbauer fertigten Metallrosen, die Bäcker buken Cup Cakes und die Feinwerkmechaniker probierten sich an Schlüsselanhängern. Warum die Veranstalter sich über eine Rekordbeteiligung freuen durften, ist in der Rems-​Zeitung vom Samstag zu lesen.