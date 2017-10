Schwäbisch Gmünd | Freitag, 20. Oktober 2017 Freitag, 20. Oktober 2017

RZ-​Reportage: Hausnotruf

Galerie (1 Bild)

Foto: Marcus Menzel

Kennen Sie das? Das Telefon klingelt ungewöhnlich früh am Sonntagmorgen, Sie sehen die Nummer Ihrer Mutter – und schon geht der Puls hoch und Sie denken besorgt: „Hoffentlich ist nichts passiert!“ Ein Hausnotruf kann unter Umständen nicht nur Leben retten, sondern sorgt auch für ein beruhigtes Gefühl.

21

Hilfe auf Knopfdruck ist längst nicht alles. In unserer Reportage am Samstag,. Oktober, berichten wir unter anderem über die vielfältigen technischen Möglichkeiten im Bereich „Hausnotruf“. Es handelt sich um ein sehr aktuelles Thema, angesichts der steigenden Zahl alleinstehender Menschen, die auf schnelle Hilfe angewiesen sein könnten. Ein langes, gutes Leben in einer angenehmen, vertrauten Umgebung: Hierbei leisten Hausnotrufe einen wichtigen Beitrag. Wir haben uns mit Spezialisten und Nutzern unterhalten.