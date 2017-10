Schwäbisch Gmünd | Freitag, 20. Oktober 2017 Freitag, 20. Oktober 2017

Schwäbisch Gmünd: Bericht über Integration von Flüchtlingen

Foto: Heino Schütte

Seit Anfang 2016 gibt es in Schwäbisch Gmünd die Projektstelle für Integration und für Flüchtlinge (kurz PFIFF) genannt. Seit gut 100 Tagen steht diese zentrale Anlaufstelle unter der Leitung von Franka Zanek, die aus diesem Grund unlängst einen umfassenden Bericht zur Situation der Flüchtlinge in Schwäbisch Gmünd darlegte.

Am eindrucksvollsten inmitten des vielen Zahlenmaterials und der Grafiken ist im Bericht von Franka Zanek vor allem natürlich die Darstellung einer zutiefst menschlichen, hilfsbereiten und weltoffenen Stadt Schwäbisch Gmünd mit ihrer ausgeprägten Willkommenskultur. Wie sehr sich die gesamte Stadtgemeinschaft zur Aufgabe gestellt hat, die Flüchtlinge auf ihrem Weg der Integration in der neuen Heimat zu begleiten, zeigt in der aktuellen Bestandsaufnahme die lange Liste von Netzwerkpartnern. Was noch erreicht wurde und wo die Zukunftsaufgaben liegen, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.