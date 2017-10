Schwäbisch Gmünd | Freitag, 20. Oktober 2017 Freitag, 20. Oktober 2017

Stadtradeln: Erfolgreiche Teams geehrt

In elf Teams beteiligten sich viele Bürgerinnen und Bürger im Spätsommer am Stadtradeln und vermieden damit mehr als vier Tonnen schädliches Kohlendioxid. Jetzt hatte die Stadt als Dank und Ansporn für weiteres klimafreundliches Verhalten ins Rathaus eingeladen.

Vom. bis zum. September wurdeTage lang für die Stadt Schwäbisch Gmünd in die Pedale getreten. Im Rahmen der Kampagne Stadtradeln des Klima-​Bündnisses, dem größten kommunalen Netzwerk zum Klimaschutz, wurden für Schwäbisch Gmünd insgesamtKilometer erradelt undKilogramm COeingespart. Insgesamtaktive RadlerInnen, davon vier Mitglieder des Gemeinderates und ein Mitglied des Jugendgemeinderates radelten in Teams um die Wette. Wer die erfolgreichsten Teams waren steht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.