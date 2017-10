Schwäbisch Gmünd | Freitag, 20. Oktober 2017 Freitag, 20. Oktober 2017

Wochenende: Werbung für den Tourismus

Das Wochenende steht vor der Tür, die Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung ebenso. Unser Titelthema: Kinofilme oder Serien sind beste Werbung für den Tourismus. Daher buhlen Regionen um Produktionen, um später Filmfans anzulocken. Reisen zu Drehorten boomen. In manchen Städten oder Regionen kann man gleich auf den Spuren mehrerer Produktionen wandeln.

Seit 65 Jahren gibt es in der Bundesrepublik

Deutschland das Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen

Mutter. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert,

am 1 . Januar 2018 tritt eine Reform in Kraft.

Wir erklären, was sich ändert.



lesenswerte Seiten der Wochenende-​Beilagen enthalten aber viel mehr. Zum Beispiel:

Wie jede Woche enthält die Beilage acht interessante Reiseseiten. Das Thema in dieser Woche: Urlaub wird zunehmend per Internet organisiert und gebucht. Marktführer Tui will dies nutzen und setzt auf mobile Reiseberater.