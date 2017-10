Ostalb | Samstag, 21. Oktober 2017 Samstag, 21. Oktober 2017

Feuerwehr Leinzell: Hauptübung

Fotos: Marcus Menzel

Am Samstag, 21 . Oktober, fand die Jahreshauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Leinzell statt. An die 100 Einsatzkräfte und zehn Fahrzeuge waren im Einsatz, um einen Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zu löschen, Menschenleben zu retten und ein verunfalltes Fahrzeug zu bergen.

UmUhr klingelten die Alarmglocken bei der Leinzeller Feuerwehr. Genau sieben Minuten später traf das Team der Einsatzleitung um Kommandant Wolfgang Fischer am Brandort ein, der zuvor natürlich von vielen Helfern prepariert wurde. Die Rauchschwaden aus dem Gebäude oberhalb Leinzells, dem Gehöft/​Pferdestall Kreuzwasen, waren weithin zu sehen. Sie wurden mit einer Nebelmaschine erzeugt. Rund zwei Stunden dauerte die Übung, bei der auch die Wehren aus Täferrot, Iggingen, Eschach und Schwäbisch Gmünd sowie Einsatzkräfte des DRK teilnahmen. Mehr über die Großübung lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Montag,. Oktober.