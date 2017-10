Ostalb | Sonntag, 22. Oktober 2017 Sonntag, 22. Oktober 2017

Waldstetter Jugendfeuerwehr probt für den Ernstfall

Für 16 Jungs der Waldstetter Jugend-​Feuerwehr im Alter zwischen 12 und 18 Jahren hieß es am Wochenende für 24 Stunden rund um die Uhr in Bereitschaft zu sein, um die zahlreichen Einsätze, die in dieser Zeit anfielen, anzugehen und zu meistern.

Dabei war ihnen nicht bekannt, was, wann und wo auf sie zukam. Sinn und Zweck dieser Übung war, den Jugendlichen den Feuerwehralltag und Inhalte zu vermitteln sowie die Zusammengehörigkeit und Kameradschaft zu stärken. Pünktlich umUhr war Dienstantritt im Feuerwehrgerätehaus und schon wenig später ging der erste Notruf ein. Auf dem Hof einer Firma war eineTonnen schwere Steinplatte vom Lkw gerutscht und hatte einen Arbeiter darunter eingeklemmt. Nun galt es für die Jungfeuerwehrmänner unter der Anleitung von fünf Betreuern, mittels des Luftkissens die Platte anzuheben, den Verletzten zu befreien und ihn anschließend ärztlicher Hilfe zuzuführen. Was für Einsätze auf die Jungfeuerwehrmänner in dieser Nacht noch zukamen und wie und ob dieses gemeistert wurden, steht in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.