Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 22. Oktober 2017 Sonntag, 22. Oktober 2017

60 -​jähriges Jubiläum des MV Weiler

Galerie (9 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Auf 60 Jahre Bestehen konnte der Musikverein Weiler i.d.B. am Wochenende zurückblicken. Was am 11. November 1957 mit der Gründung des Vereins begann, wurde am Samstagabend in der Bernhardushalle mit einem großen Festabend gebührend gefeiert.

Die Jugendkapelle Weiler/​Weißenstein unter der Leitung von Daniel Schmitz hatte die Ehre, den 60. Geburtstag musikalisch einzuläuten, unter anderem mit der Musik aus dem Film „Transformers“.



Viele Ehrengäste, darunter Oberbürgermeister Richard Arnold, konnte der 2. Vorsitzende des MV, Markus Aubele, begrüßen. Wer alles bei dem Festakt zugegen war, was in den Reden der Ehrengäste zur Sprache kam und welches tolle Programm der Musikverein auf die Beine gestellt hatte, kann man in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung nachlesen.