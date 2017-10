Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 22. Oktober 2017 Sonntag, 22. Oktober 2017

Gesundheitsaktionstag des Gesundheitsnetzwerkes Gügling

Fotos: msi

2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von insgesamt acht auf dem Gügling ansässigen Firmen sowie ihre Angehörigen hatten am Samstag die Möglichkeit, sich rund um das Thema Gesundheit zu informieren.

Showkochen, Kinderprogramm, Life Kinetic, mobile Massage und noch vieles mehr standen im Leutzesaal des Stadtgartens auf dem Programm und lockten, sich einmal ganz neu mit dem Thema zu beschäftigen.„Unsere Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource und die Voraussetzung für den Erfolg unserer Unternehmen“, erklärte Hans-​Peter Häberle vom Häberle Logistik Unternehmen. Was es beim Gesundheitsaktionstag alles zu entdecken und zu erleben gab, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.