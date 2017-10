Sport | Sonntag, 22. Oktober 2017 Sonntag, 22. Oktober 2017

Kay-​Uwe Müller und Elisabeth Fladerer gewinnen beim 27 . Alb-​Marathon

Galerie (8 Bilder)

Fotos: Zimmermann

In 3 : 17 : 59 Stunden feierte Kay-​Uwe Müller von der TSG Schwäbisch Hall einen beeindruckenden Sieg. Um fast neun Minuten distanzierte der 38 -​Jährige den Vorjahressieger Richard Schumacher vom Sparda Team Rechberghausen. Bei den Frauen gab es eine Überraschungssiegerin.

22

50

3

20

30

1

40

25

1

43

25

25

2012

23

Elisabeth Fladerer von der TG Viktoria Augsburg siegte auch mit deutlichem Vorsprung, obwohl sie erst Anfang des Jahres mit den Wettkämpfen über diese langen Distanzen begann. Die-​Jährige studiert in Stuttgart Agrarwissenschaften, war zum ersten Mal in Gmünd und feierte sofort den Titel Deutsche Meisterin überKilometer. Auch Kay-​Uwe Müller darf sich nun neuer deutscher Meister nennen.„Ich hatte mir schon vorgenommen, inStunden zu laufen. Ich hatte aber schon überWettkämpfe dieses Jahr und wollte es daher locker angehen. Ich bin mehr nach Gefühl gelaufen und zur Hälfte war ich inStunden unterwegs, was mich schon überraschte“, erklärte Müller im Zielbereich und fügte hinzu: „Als ich beim Alb-​Marathon den-​Kilometer-​Lauf gewann inStunden, war ich schon platt. Dass es nun dieses Jahr auch über die zweitenKilometer so gut ging, freut mich sehr. Ab Kilometerwar es auch ein einsames Rennen für mich.“ Sein Ziel war es, den Ultramarathon-​Europacup zu gewinnen, was ihm eindrucksvoll gelang. Hinzu kommt nun noch der Sieg beim Alb-​Marathon in einer super Zeit und der Gewinn der Deutschen Meisterschaft. „Ich habe heute alles heraus geholt, mehr ging nicht. Von den Bedingungen war es ideal, etwas windig, aber es war schön, hier zu laufen. Ich fühle mich bei einem meiner Heimatläufe sehr wohl.war es ein Schneelauf und ich bin froh, dass das Wetter dieses Jahr passte“, so Müller.Mehr in der RZ am. Oktober und alle Ergebnisse gibt es bereits online unter www​.abavent​.de